Несмотря на бешеный темп жизни в большом городе, в жизни каждого человека наступают моменты, которые хочется отметить ― семейные даты, юбилеи, романтические поводы или просто посидеть в компании за вкусной едой. Ресторан в Одинцово Загородный Очаг ― предоставит вам такую возможность!

Банкетный зал в Одинцово

Великолепные интерьеры, продуманная планировка, эстрада с живой музыкой, банкетные залы или отдельные кабинеты, скрытые от глаз остальных посетителей ― каждый найдет здесь собственный уголок.

Бесплатная доставка еды в Одинцово

Насладиться ресторанной едой, возможно, и в домашних условиях. Это очень востребованная услуга по многочисленным причинам ― напряженный день, после которого не хочется стоять у плиты, внезапно нагрянувшие гости, желание просто побаловать себя или вторую половинку. Доставка еды в Одинцово - бесплатная

Отель на Можайском шоссе

Впечатления от посещения столицы разные, в зависимости от цели поездки ― культурной или деловой. И в том и в другом случае, необходим комфортный отдых. Чтобы совместить приятное с полезным, наш ресторан предлагает провести время в гостинице в Одинцово, с соответствующей кухней и досугом.Гостиница в Одинцово отвечает всем критериям пятизвездочного отеля ― дизайн холла и номеров выверен, обслуживание безупречно, выбор сопутствующего сервиса ― огромен.

Караоке в Одинцово

Праздничное настроение, которое возможно только после резкой смены обстановки, готов вам обеспечить наш караоке-клуб "Мажор", располагающийся совсем недалеко от станции метро Кунцевская. Именно такой караоке-клуб - это всё, что вам нужно для полноценного отдыха после тяжёлой рабочей недели.