Загородный Очаг
Почтовый адрес: Подушкинское шоссе, 9 143000 Одинцово, Московская область, Россия
Телефон:+7 (498) 595-90-90, E-mail: z-ochag@mail.ru
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Семейный ресторан в Одинцово
Премиум ресторан в Одинцово
Доставка еды в Одинцово
Летняя Веранда

Лучший ресторан в Одинцово
Мы были бы очень рады Вас видеть на нашей летней веранде
Обеды и завтраки в Одинцово
Японская кухня
Царский зал Начало
Ресторан "Загородный очаг"

Царский зал
Посадка на 220 человек для проведения пышных свадеб и больших мероприятий! Свадьбы, банкеты, юбилеи, корпоративы в царском зале ресторана
Банкеты и праздники в ресторане
Азербайджанская кухня
Итальянский зал Летняя Веранда
Ресторан "Загородный очаг"

Итальянский зал
Посадка на 120 человек. Зал может работать как банкетный, а так же для рассадки гостей при отсутствии мероприятий
Дни рождения
Итальянская кухня
Каминный зал Царский зал
Ресторан "Загородный очаг"

Каминный зал
Зал на 40-45 гостей. Зал прекрасно подойдет для проведения небольшого праздника и как место для проведение выездной регистрации
Корпоративы
Европейская кухня
Веранда зал Итальянский зал
Ресторан "Загородный очаг"

Веранда зал
Зал на 80 гостей похожий на зимний сад. Расположить гостей можно за прямым и круглыми столами
Живая музыка
Японская кухня
Меню Каминный зал
О ресторане Веранда зал

Несмотря на бешеный темп жизни в большом городе, в жизни каждого человека наступают моменты, которые хочется отметить ― семейные даты, юбилеи, романтические поводы или просто посидеть в компании за вкусной едой. Ресторан в Одинцово Загородный Очаг ― предоставит вам такую возможность!

Банкетный зал в Одинцово

Великолепные интерьеры, продуманная планировка, эстрада с живой музыкой, банкетные залы или отдельные кабинеты, скрытые от глаз остальных посетителей ― каждый найдет здесь собственный уголок.

Бесплатная доставка еды в Одинцово

Насладиться ресторанной едой, возможно, и в домашних условиях. Это очень востребованная услуга по многочисленным причинам ― напряженный день, после которого не хочется стоять у плиты, внезапно нагрянувшие гости, желание просто побаловать себя или вторую половинку. Доставка еды в Одинцово - бесплатная

Отель на Можайском шоссе

Впечатления от посещения столицы разные, в зависимости от цели поездки ― культурной или деловой. И в том и в другом случае, необходим комфортный отдых. Чтобы совместить приятное с полезным, наш ресторан предлагает провести время в гостинице в Одинцово, с соответствующей кухней и досугом.Гостиница в Одинцово отвечает всем критериям пятизвездочного отеля ― дизайн холла и номеров выверен, обслуживание безупречно, выбор сопутствующего сервиса ― огромен.

Караоке в Одинцово

Праздничное настроение, которое возможно только после резкой смены обстановки, готов вам обеспечить наш караоке-клуб "Мажор", располагающийся совсем недалеко от станции метро Кунцевская. Именно такой караоке-клуб - это всё, что вам нужно для полноценного отдыха после тяжёлой рабочей недели.

Отель Меню
Загородный Очаг
Контакты О ресторане

Контакты

Контакты
город Одинцово, Подушкинское шоссе д.9

Телефоны ресторана:

+7 (498) 595-90-90
+7 (495) 590-87-78

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